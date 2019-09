GNR apanha estrangeiro ilegal a despejar resíduos no mato

A GNR de Paio Pires, Seixal, deteve sexta-feira um homem de 26 anos ilegal em Portugal. Os militares atuaram na sequência de uma denúncia "de que uma viatura de mercadorias estaria a despejar resíduos numa zona de mato".De acordo com a GNR, foi levantado o auto e, ao identificar os intervenientes, "constatou-se que um deles não tinha documentação pessoal, confirmando-se posteriormente junto do SEF que o suspeito havia sido notificado para abandonar voluntariamente" o País, estando assim em situação de permanência ilegal.Foi detido e presente ao Tribunal Judicial do Seixal, ficou sujeito a apresentações quinzenais no SEF.