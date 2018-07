Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apanha fugitivo por furtar jantes

Ladrão de multibancos estava fugido e seguia em carro roubado.

Por João Tavares | 08:47

Responsável por vários crimes violentos no País - entre os quais carjackings, assaltos a caixas multibanco e também a carrinhas de valores -, o ladrão cumpre 10 anos de prisão. Em meados deste mês saiu em precária da prisão da Carregueira, em Sintra. E não mais voltou. Visto pelas autoridades como um homem "perigoso" foi agora apanhado pela GNR de Ourique, em Beja, a furtar jantes para o seu Mercedes...roubado.



Foi em 2010 que o ladrão começou a cumprir pena pelos crimes mais violentos. No passado dia 17 saiu em precária da prisão, não voltou, e foi considerado pelas autoridades como um fugitivo. Acabou por instalar-se com a namorada na zona de Ourique.



No passado dia 25, o homem terá sido o autor de um carjacking na zona de Belém, em Lisboa, tendo obrigado uma jovem, de 25 anos, a entregar-lhe um Mercedes, sob ameaça de uma arma. Arma agora que se sabe ser de alarme.



Na tarde deste domingo, o homem foi visto por populares a furtar jantes em Ourique, já que as da frente da viatura que roubou estavam danificadas. Foi dado o alerta à GNR, que montou um dispositivo que permitiu capturar o fugitivo - bem como a namorada - na zona da Mimosa, quando seguiam de carro para Norte, na madrugada desta segunda-feira.



Foi então que os militares de Ourique perceberam que o carro era roubado e o homem procurado. Foi levado para a prisão de Beja e a namorada sujeita a termo de identidade e residência.