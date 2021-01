A GNR de Faro encerrou, esta sexta-feira à noite, uma festa com mais de 20 pessoas numa vivenda em Vilamoura.Os militares dirigiram-se ao local após uma denúncia para uma festa ilegal pelas 22h00.No local, a GNR apercebeu-se do som da música e conseguiu contactar o responsável da habitação dando ordem para terminar a festa.Foram identificadas todas as pessoas e levantados mais de 20 autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.