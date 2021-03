GNR apanha oito homens a consumir bebidas alcoólicas em minimercado de Santarém

Oito homens foram identificados por incumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 impostas pelo Governo, esta segunda-feira, no concelho de Santarém.A operação ocorreu após uma denúncia de que haveria um ajuntamento num minimercado, tendo sido detetados quatro homens a consumir bebidas alcoólicas dentro do estabelecimento. A ação resultou ainda na identificação de mais três clientes e um funcionário.Foram elaborados autos de contraordenação pelo desrespeito das medidas de combate à Covid-19 decretadas pelo Estado de Emergência e ainda três por ilegalidades quanto ao funcionamento do espaço comercial.