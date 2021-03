A GNR da Sertã encerrou, esta terça-feira, um restaurante onde se encontravam três clientes a almoçar.Após uma denuncia, os militares dirigiram-se ao estabelecimento onde encontraram três pessoas a almoçar e a consumir bebidas e o proprietário do espaço.Segundo o comunicado da GNR, foram elaborados quatro autos de contraordenação, "um ao proprietário por inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e três por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.