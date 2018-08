Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR aplica coimas a 3650 proprietários por falta de limpeza dos terrenos

Coimas podem variar entre 280 e os 10 mil euros, nos casos das pessoas singulares, e entre os 2 e 120 euros para pessoas coletivas.

Por L.O. | 08:00

A GNR levantou 3650 autos de contraordenação a proprietários por falta de limpeza dos terrenos. De acordo com a GNR, dos 2235 autos instaurados até dia 31 de maio, mas que os proprietários poderiam anular caso procedessem à limpeza das matas, foram mesmo anulados 1280. Estão em avaliação 57 e os restantes 898 foram efetivados.



As estes juntam-se mais 2752 autos que foram levantados pelas autoridades desde 1 de junho até ao passado dia 12.



As coimas podem variar entre 280 e os 10 mil euros, nos casos das pessoas singulares, e entre os 2 e 120 euros para pessoas coletivas. Até dia 1 de agosto, a GNR deteve 81 pessoas pelo crime de incêndio.