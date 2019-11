GNR aposentado rouba para pagar a droga

O militar da GNR, já aposentado compulsivamente, que foi esta semana condenado a 7 anos de prisão por oito roubos a idosos, no Barreiro e Lavradio, cometeu os crimes para sustentar o vício da droga, admitiu durante o julgamento que decorreu no tribunal de Almada.O homem, que foi ainda condenado a indemnizar as vítimas, atacava durante o dia e em zonas de grande movimento.Em dezembro de 2018 e janeiro deste ano roubou os idosos com violência, pelo método do esticão ou com ameaça de faca. Levava bens de valor e dinheiro.Duas das vítimas, mulheres, foram empurradas para o chão e, de acordo com o Ministério Público, sofreram "sequelas físicas e necessitaram de tratamento hospitalar".Só numa da situações não conseguiu apoderar-se dos bens, "por oposição eficaz da vítima". "O arguido, que agiu motivado por problemas de toxicodependência, confessou integralmente os factos", refere o Ministério Público. Foi detido pela PSP e tem estado em prisão preventiva.