GNR apreende 10 mil doses de haxixe na mala de carro em Gondomar

A GNR apreendeu na mala de um automóvel haxixe suficiente para 10.250 doses e deteve o condutor, durante uma operação em Gondomar, no distrito do Porto, anunciou esta quinta-feira fonte policial.

O veículo e um telemóvel foram igualmente apreendidos.

"No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda abordaram um veículo e, perante o nervosismo demonstrado pelo condutor, foi efetuada uma busca à viatura, tendo sido encontrado produto estupefaciente na bagageira, motivo que levou à detenção do suspeito em flagrante", afirma o Comando Territorial do Porto da GNR.

Em comunicado, acrescenta que a operação ocorreu no dia de quarta-feira e adianta que o alegado traficante, de 29 anos, é apresentado na sexta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação das medidas de coação.