GNR apreende 108 quilos de folha de tabaco em três operações numa empresa da Maia

A GNR aprendeu 108 quilos de folhas de tabaco por introdução irregular do produto no consumo, em três operações distintas realizadas em cerca de uma semana na mesma empresa distribuidora da Maia, no distrito do Porto.

Em comunicado de hoje, a GNR informa que a mais recente e maior destas apreensões ocorreu na quarta-feira, ocasião em que militares do posto fiscal de Pedras Rubras apreenderam 70 quilos de folhas de tabaco, provenientes do estrangeiro.

Operações similares na mesma empresa foram realizadas em 29 de abril, e no primeiro dia de maio, com a apreensão, respetivamente, de 32 quilos e seis quilos de folhas de tabaco.

A GNR elaborou um auto de contraordenação por introdução irregular de produtos no consumo, de acordo com o Regime Geral das Infrações Tributárias.

Trata-se, segundo aquela força policial, de uma contraordenação punível com coima de 1.500 a 165 mil euros.