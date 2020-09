GNR apreende 1,5 toneladas de haxixe em embarcação no rio Guadiana em Vila Real de Santo António

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, apreendeu este domingo 1,5 toneladas de haxixe, no rio Guadiana.



As autoridades detetaram uma embarcação de alta velocidade, "do tipo semirrígida, que se aproximava do Rio Guadiana, apresentando um comportamento atípico" e ativaram uma Equipa Marítima.





Ao aperceberem-se da presença da GNR, os indivíduos que se encontravam a bordo da embarcação iniciaram fuga e lançaram fardos de haxixe à água.No total, as autoridades apreenderam 48 fardos e alguns equipamentos eletrónicos.A operação decorreu no âmbito de uma missão de vigilância e patrulhamento, com especial incidência "no combate ao tráfico internacional de estupefacientes".

A Polícia Judiciária investiga agora o caso.