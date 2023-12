GNR apreende 1.500 artigos contrafeitos em feira no concelho de Paços de Ferreira

O Comando Territorial do Porto da GNR apreendeu na quinta-feira mais de 1.500 artigos contrafeitos no recinto de uma feira mensal no concelho de Paços de Ferreira, foi revelado este sábado.

Em comunicado, a GNR disse que, no âmbito de uma ação de fiscalização ao recinto daquela feira mensal, os militares detetaram "vários artigos que ostentavam logótipos de diversas marcas conceituadas no mercado" e cujo valor pode ascender a 38 mil euros.

No decorrer da ação foram apreendidos 380 pares de sapatilhas, 1.078 peças de vestuário, 49 malas, nove perfumes e quatro relógios.

A GNR constituiu arguidos quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 30 e os 65 anos.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Paços de Ferreira, no distrito do Porto acrescenta a GNR.

Aquela autoridade lembra que estas ações de fiscalização visam "garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos".