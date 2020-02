GNR apreende 17 quilos de material pirotécnico em Faro

Uma mulher de 70 anos que tinha à venda, no seu estabelecimento, diverso material pirotécnico, foi identificada pelos militares do Posto Territorial da GNR de São Brás de Alportel e do Destacamento de Intervenção de Faro. A GNR apreendeu 17 quilos de produtos pirotécnicos.Segundo revelou esta sexta-feira fonte do Comando de Faro da GNR, a ação decorreu na quarta-feira, no âmbito de uma fiscalização a um estabelecimento comercial, tendo os militares verificado que a suspeita se encontrava em infração em diversas situações, nomeadamente por proceder à "venda direta de artigos pirotécnicos em estabelecimento" e também por existir "falha na rotulagem" dos mesmos.Além disso, esclareceu ainda a mesma fonte do Comando de Faro da GNR, verificava-se "falta de faturação da venda dos artigos pirotécnicos", bem como a inexistência "de alvará no momento da fiscalização" para a sua venda.Por outro lado, os referidos materiais "encontravam-se junto de artigos alimentares". Todos os factos apurados pelos militares da GNR foram depois remetidos para o Tribunal Judicial de Faro.O estabelecimento onde era efetuada a venda dos artigos pirotécnicos apreendidos "encontra-se a uma distância aproximada de 15 a 20 metros de uma estação de abastecimento de combustível", uma situação potencialmente perigosa, esclareceu a GNR.Recentemente, a GNR alertou para os perigos das tradicionais ‘bombinhas’ de Carnaval. Entre o material agora apreendido pela GNR, contam-se muitos artigos destinados a serem usados na presente época festiva.