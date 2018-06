Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende 1.800 artigos contrafeitos na Praia do Pedrógão em Leiria

Valor ascende a 24.638 euros na operação realizada no mercado semanal do Levante.

17:29

O Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Destacamento Territorial de Leiria, anunciou esta segunda-feira que apreendeu mais de 1.800 artigos contrafeitos na Praia do Pedrógão, naquele concelho.



Numa nota de imprensa, a GNR informa que na operação, realizada no mercado semanal do Levante, em Praia do Pedrógão, no domingo, foram apreendidos 1.811 artigos, cujo valor ascende a 24.638 euros.



Foram apreendidos 1.476 artigos de vestuário, 235 pares de sapatilhas, 46 relógios, 28 óculos, 14 artigos de marroquinaria, dez perfumes e dois conjuntos de fios e brincos.



A ação surgiu na sequência de uma operação de fiscalização a recintos de venda ambulante.



A GNR identificou também dez homens, entre os 18 e os 71 anos, e instaurou 14 processos-crime por venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos, na freguesia de Monte Redondo, no concelho de Leiria.



Estiveram empenhados na operação 38 militares do Comando Territorial de Leiria, contando com a colaboração da Unidade Regional do Centro da Autoridade Segurança Alimentar e Económica (ASAE).