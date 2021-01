GNR apreende 1900 litros de aguardente produzida ilegalmente no Porto

A GNR do Porto apreendeu, na quarta-feira, 1900 litros de aguardente produzida ilegalmente.Segundo a comunicado das autoridades, o suspeito, de 70 anos, "desviava a aguardente de uma destilaria legal, da qual é proprietário, para a sua habitação, onde a comercializava de forma ilegal, sem declaração e pagamento do Imposto Especial Sobre o Consumo do Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) e Imposto de Valor Acrescentado (IVA)".O valor da aguardente apreendida é superior a 19 mil euros e a comercialização indevida teria causado um prejuízo de cerca sw 13 mil euros ao Estado.A GNR investigava o caso há três meses.