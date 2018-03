Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende 200 quilogramas de pescado em Setúbal

Peixe apreendido foi doado a instituições de solidariedade social.

20:22

A GNR anunciou hoje a apreensão de 200 quilogramas de carapau em Setúbal, por não ter a medida regulamentar para ser vendido, no âmbito de uma operação de fiscalização.



"No âmbito de uma fiscalização dirigida às atividades de pesca, armazenamento e comercialização de pescado, os militares detetaram num armazém a venda de carapaus sem a medida regulamentar para serem vendidos, o que pode colocar em causa a conservação das espécies capturadas", refere a GNR em comunicado.



A operação foi realizada pela Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Setúbal, na quinta-feira, em Setúbal.



"O pescado apreendido, após inspeção higiossanitária, foi doado a instituições de solidariedade social", conclui.