GNR apreende 200 quilos de raia em Ílhavo

Tudo aconteceu numa ação de fiscalização a espaços de armazenagem e venda de pescado fresco.

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu, num armazém da Gafanha da Nazaré, Ílhavo, 200 quilogramas de raia curva, uma espécie que está sujeita a limitações de captura.



Tudo aconteceu numa ação de fiscalização a espaços de armazenagem e venda de pescado fresco, na quinta-feira.



Os militares detetaram a raia cortada em pedaços.



"Isso prende-se com o facto de o proprietário querer dissimular a raia para a vender misturada com outras espécies de pescado, uma vez que a raia curva está sujeita a limitações de captura", lê-se no comunicado da GNR.



Uma mulher foi identificada.