GNR apreende 2100 quilos de sardinha por fuga à lota

A GNR apreendeu durante a madrugada desta quarta-feira 2.100 quilos de sardinha, Sardina Pilchardus, no valor estimado de 13 mil euros, em Viana do Castelo.

"Esta apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização e vigilância realizada na zona envolvente do recinto do porto de pesca de Viana do Castelo, com o objetivo de verificar o cumprimento das regras relativas à captura, desembarque, transporte, comercialização e regime de primeira venda", lê-se em comunicado enviado pela Guarda Nacional Republicana.

A mesma nota avança que "foi intercetada e fiscalizada uma viatura ligeira de mercadorias, de matrícula espanhola, cujo condutor, de 62 anos, apresentou um documento de transporte e fatura nas quais constava que a quantidade de sardinha que transportava, cerca de 2 toneladas, não correspondia à quantidade de sardinha que efetivamente estava a transportar, cerca de 4,1 toneladas."

O comunicado avança que foi apreendido o pescado não declarado e elaborado o respetivo auto de contraordenação pelo facto de não ter sido sujeito ao regime de primeira venda, fuga à lota, punível com coima mínima de 500 euros e máxima de 3740 euros.