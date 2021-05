GNR apreende 27 quilos de folha de tabaco e mais de 450 cigarros no Porto

Vinte e sete quilos de folha de tabaco – que dariam para produzir 27 mil cigarros – e 460 cigarros apreendidos, foi o resultado de uma operação da Unidade de Ação Fiscal da GNR do Porto, esta quarta-feira, na área metropolitana do Porto.



Numa investigação que decorria há cerca de oito meses, os militares fizeram quatro buscas – duas domiciliárias e duas em empresas – onde detetaram a folha de tabaco já triturada e acondicionada em sacos de plástico, pronta a ser comercializada.





Segundo a GNR, em comunicado, no processo foram identificadas duas pessoas, de 43 e 58 anos, por introdução fraudulenta de tabaco no consumo sem pagamento de imposto tributário devido.O valor da folha de tabaco aprendida, juntamente com o valor dos cigarros confiscado – mais de 5 500 euros – representa um prejuízo para o Estado, em sede de impostos, de cerca de 4700 euros.