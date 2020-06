GNR apreende 330 quilos de lagostins de água doce em Portel

A GNR apreendeu 330 quilogramas de lagostins de água doce (Astacus astacus), no valor total estimado em 660 euros, na barragem dos Álamos, no concelho de Portel, distrito de Évora, revelou hoje aquela força de segurança.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Évora da GNR, a apreensão foi efetuada na terça-feira, pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Évora.

"Na sequência de uma denúncia a relatar a presença de três homens a pescarem em local proibido, uma patrulha deslocou-se ao local, tendo surpreendido os suspeitos, com idades entre os 30 e os 70 anos, a recolherem as armadilhas (200 covos), usadas na captura do pescado, e com 330 quilos de lagostins", refere o comunicado.

Os suspeitos foram identificados e todo o material usado, incluindo três embarcações, foi apreendido.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) indica ainda que o pescado foi entregue para incineração, após inspeção veterinária e o processo comunicado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Portel e do NPA de Reguengos de Monsaraz.