A GNR do Porto apreendeu, esta quarta-feira, 35 raspadinhas, no valor de 200 euros, que tinham sido roubadas numas bombas de combustível em Grijó, no concelho de Vila Novas de Gaia.Após denúncia de um furto através da quebra de uma montra de vidro, as autoridades iniciram investigação e intercetaram quatro suspeitos, entre os 17 e os 23 anos, dentro de um carro onde estavam as raspadinhas.Caso está sob alçada do Tribunal de Vila Nova de Gaia.