GNR apreende 3,6 toneladas de amêijoa japonesa em estado imaturo em Matosinhos

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu em Matosinhos 3,6 toneladas de amêijoa japonesa sem o tamanho mínimo legal, no valor estimado de 33 mil euros, e identificou um homem de 47 anos, foi esta terça-feira anunciado.Em comunicado a GNR do Porto descreve que a apreensão foi feita na madrugada desta terça-feira durante uma ação de fiscalização rodoviária levada a cabo pela Unidade de Controlo Costeiro de Matosinhos, distrito do Porto.Foram apreendidos 3.625 quilos de amêijoa japonesa no valor estimado de 33.525 euros, especifica a GNR.Na sequência desta operação foi identificado um homem de 47 anos "por transporte de espécies bivalves em estado imaturo e por falta de rastreabilidade", infrações que, de acordo com a nota da GNR, são puníveis com coima máxima de 37.500 e 25.000 euros, respetivamente.A GNR acrescenta que a amêijoa não possuía o tamanho mínimo legal para poder ser capturada e comercializada, isto é, quatro centímetros.