A Unidade de Ação Fiscal da GNR do Porto apreendeu, na terça-feira, 550 mil cigarros de contrabando, numa operação que teve lugar na A3, no distrito de Braga.



O tabaco ilegal era transportado numa carrinha, em 55 caixas e sem a estampilha fiscal exigida. Estimam as autoridades que os cigarros teriam um valor de 115 mil euros. A ação teve o apoio do Destacamento de Trânsito de Viana do Castelo.

