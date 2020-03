GNR apreende 600 quilos de berbigão no valor de 1500 euros

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu 600 quilos de berbigão, no valor de 1500 euros, na praia de Faro, na madrugada desta terça-feira.Segundo a GNR, no decorrer de uma fiscalização para a prevenção da captura ilegal de bivalves, foi detetada uma embarcação que estava a fazer o arrasto deste molusco fora do período legal, apenas permitido entre o nascer e o pôr do sol.A embarcação foi identificada e elaborado o auto de contraordenação pela captura fora do período permitido, punível com uma coima até 2500 euros.Os bivalves foram devolvidos ao seu habitat natural.