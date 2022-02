A GNR apreendeu este domingo cerca de 700 quilos de haxixe no Porto da Pesca da Fuseta, em Olhão.Os meios da Guarda local foram mobilizados após ter sido detetada uma embarcação a navegar sem luzes ligadas e com um "comportamento suspeito" perto da Barra da Fuseta.Ao intercetarem a embarcação, as autoridades apreenderam os 20 fardos de haxixe, impedido o desembarque da droga.Os suspeitos puseram-se em fuga e até ao momento ainda não foram encontrados.