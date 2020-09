GNR apreende arma de fogo em processo de violência doméstica no Barreiro

A GNR de Santo António da Charneca apreendeu esta quinta-feira uma arma de fogo em Penalva, Barreiro, no âmbito de um processo por violência doméstica.



Apoiados pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Almada, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, de 42 anos, exerceu violência psicológica através de ameaças sobre a vítima, de 38 anos, durante e após os quatro anos de relacionamento.





No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido apreendido um revólver e uma pasta contendo diversa documentação da vítima.

O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram remetidos para a Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica (SEIVD) do Seixal.

A ação contou com o reforço da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Criminal (SPC) do Destacamento Territorial do Montijo.