GNR apreende armas a suspeito de violência doméstica em Cabeceiras de Basto

Foram apreendidos três espingardas e centenas de cartuchos e munições.

Por Lusa | 14:42

A GNR anunciou esta quinta-feira a apreensão, em Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, de três espingardas e centenas de cartuchos e munições a um homem suspeito de violência doméstica.



Em comunicado, a GNR refere que a apreensão foi consumada no seguimento de uma denúncia de que um homem, de 48 anos, agredia e ameaçava a sua companheira com as armas de fogo.



Foi realizada uma busca domiciliária, que resultou na apreensão de duas espingardas de caça e uma de ar comprimido, 252 cartuchos e quatro munições.



O homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.