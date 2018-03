Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende artigos contrafeitos avaliados em 12 mil euros

Apreensões em lojas da cidade do Sabugal.

Por Lusa | 19:24

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou esta sexta-feira a apreensão de diversos artigos contrafeitos, avaliados em 12 mil euros, em lojas da cidade do Sabugal.



A GNR refere em comunicado que os artigos foram apreendidos na quinta-feira, pelo Destacamento de Intervenção, no âmbito de uma ação de fiscalização realizada em estabelecimentos comerciais daquela cidade do distrito da Guarda, localizada próximo da fonteira com Espanha.



Segundo a guarda, "os militares detetaram diverso material contrafeito, nomeadamente 312 peças de vestuário, calçado, perfumes, carteiras, acessórios de moda, bijutarias e 221 DVD", num valor estimado de 12 mil euros.



Durante a ação, os militares da GNR identificaram quatro pessoas, com idades entre os 40 e os 44 anos, por suspeita da prática de crimes contra a propriedade industrial e direitos de autor.



Os autos de notícia foram remetidos pela GNR para o Tribunal Judicial da Guarda.