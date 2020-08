GNR apreende artigos contrafeitos em Macedo de Cavaleiros

Militares da GNR, do posto de Macedo de Cavaleiros, apreenderam 93 artigos contrafeitos na terça-feira, com valor estimado em 1.200 euros, no decurso da feira daquela cidade do distrito de Bragança, indicou esta quarta-feira aquela força de segurança.

"Numa ação de policiamento à feira local, os militares da Guarda verificaram que dois homens, de 23 e 25 anos, tinham artigos contrafeitos expostos para venda ao consumidor", indicou a GNR em comunicado.

Segundo aquela força policial, no decorrer das diligências policiais, foram apreendidos 65 artigos têxteis, 20 pares de calçado e oito caixas de perfumes.

Os dois indivíduos, um deles já com antecedentes criminais por crimes de contrafação, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros.