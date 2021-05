GNR apreende cinco botijas de ‘gás do riso’ em Albufeira

Cinco botijas de óxido nitroso (conhecido como o ‘gás do riso’) foram apreendida pela GNR numa casa de diversão noturna, em Albufeira.Os militares detetaram vários balões de borracha espalhados no chão junto ao estabelecimento, associados à utilização ilícita daquele gás.A GNR apreendeu uma botija que teriam sido utilizada para inalação pelos utentes do estabelecimento. Foi identificado um indivíduo, de 27 anos, e elaborado um auto, revelou esta quarta-feira a GNR.O indivíduo foi apanhado em flagrante pela autoridade a vender botijas de óxido nitroso na via pública.No decorrer da ação foram apreendidas cinco botijas e três embalagens de dez balões cada uma.O óxido nitroso é um medicamento sujeito a receita médica e é destinado à utilização terapêutica em meio hospitalar, alerta a GNR em comunicado.