GNR apreende dezenas de artigos roubados no Porto

A GNR aprendeu no Porto dezenas de artigos alegadamente furtados em lojas, canábis e quase 10 mil euros, numa operação em que deteve um homem e identificou mais três pessoas, indicou esta quarta-feira aquela força policial.As quatro pessoas, com idades entre os 27 e os 44 anos, estão indiciadas por tráfico de estupefacientes e furtos em estabelecimento.A operação, realizada na terça-feira, surgiu na sequência de uma denúncia por furto de material em estabelecimentos de bricolage e materiais de construção nos concelhos da Maia e da Póvoa de Varzim, e os materiais forma apreendidos em quatro buscas na cidade do Porto.A lista das apreensões é diversificada, integrando, entre outros, sete desbloqueadores de 'chips' de alarme, cinco computadores portáteis, três placas de fogão em vitrocerâmica, 11 relógios, duas malas de senhora, um martelo pneumático, aparelhos de medição de construção civil e calculadoras científicas, pequenas ferramentas, canábis para 100 doses individuais e 9.880 euros em dinheiro.