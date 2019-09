Militares do Núcleo de Investigação Criminal do Montijo detiveram um homem, 63 anos, por posse ilegal de arma de fogo, no concelho da Moita.



No âmbito de uma investigação que decorre no Porto, por roubo, furto e abuso de confiança em vários pontos do País, foram realizadas duas buscas domiciliárias, em que foram apreendidas uma pistola calibre 6,35 mm, uma espingarda de ar comprimido, um coldre e seis munições.

