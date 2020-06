GNR apreende em Barcelos 25 carros furtados no valor de 537 mil euros

A GNR apreendeu em Barcelos 25 automóveis furtados, com um valor comercial total de 537 mil euros, e deteve dois homens suspeitos de furto, desmantelamento e recetação, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a investigação durava há cerca de um mês, relacionada com furtos, desmantelamento e recetação de veículos, tendo sido dado cumprimento, na quinta-feira, a dois mandados de busca a dois armazéns de venda de peças de automóveis usadas, em Barcelos.

"Os suspeitos foram detidos em flagrante, no decorrer das buscas, no momento em que se encontravam a desmantelar peças de veículos automóveis no interior de um armazém", acrescenta.

A investigação culminou com a apreensão de 25 veículos furtados em Barcelos, Braga, Famalicão, Esposende, Maia, Porto, Vila Franca de Xira e Almada, tendo ainda sido apreendidos diversos componentes de automóveis, nomeadamente, motores, centralinas, chapas de matrículas e certificados de matrícula.

Foram ainda apreendidos um cortador de disco e diversos objetos e documentos pertencentes às vítimas dos furtos das viaturas.

A GNR efetuou também uma busca à residência do proprietário de um armazém de venda de peças usadas, um homem de 34 anos, o qual foi constituído arguido no mesmo processo.

Os detidos, de 25 e 26 anos, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Braga.