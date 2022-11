GNR apreende mais de 14 mil litros de bebidas ilegais em Alijó

Em dois armazéns do concelho de Alijó foram apreendidos 13 910 litros de vinho licoroso e 180 litros de aguardente. Ou seja, mais de 14 mil litros de bebidas alcoólicas produzidas e introduzidas de forma irregular no consumo.A GNR, através da Unidade de Ação Fiscal, apercebeu-se de que as bebidas estavam acondicionadas em pipas de madeira e em cubas de inox e apreendeu-as.