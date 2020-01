GNR apreende mais de 500 artigos contrafeitos

A GNR do Porto apreendeu na passada terça-feira, dia 21 de janeiro, 561 artigos contrafeitos, avaliados em 27 mil euros, na localidade de Paredes.Os militares fiscalizaram três estabelecimentos comerciais que tinham à venda artigos contrafeitos de várias marcas conhecidas, como casacos, ténis e carteiras.Três mulheres e um homem, com idades entre os 38 e os 50 anos, foram identificados e constituídos arguidos por crime de contrafação.A ação teve o reforço do Posto Territorial de Penafiel e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.