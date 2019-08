GNR apreende mais de 500 plantas de canábis em Castelo Branco

A GNR apreendeu esta quarta-feira 504 plantas de canábis em Castelo Branco. O autor dos cultivos, um homem de 55 anos, foi detido em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de produto estupefaciente.





De acordo com um comunicado da GNR, havia "suspeitas da existência de uma plantação de canábis, numa propriedade agrícola". Na sequência dessas suspeitas, "os militares da GNR efetuaram várias diligências de investigação e ações de vigilância, que culminaram na localização da referida plantação e na detenção do seu proprietário, no momento em que este se encontrava a cultivar as plantas".A GNR conseguiu, assim, "desmantelar uma plantação de canábis, em que as plantas estavam em diferentes estados de maturação e encontravam-se ao longo de uma propriedade com aproximadamente 1 hectare, muito próximo da fronteira com Espanha. A plantação estava intencionalmente num terreno ermo, de difícil acesso e dissimulada na vegetação", pode ler-se no comunicado. No âmbito desta operação policial, foram realizadas quatro buscas - à casa e ao carro do detido e a outras duas propriedades agrícolas.

"O indivíduo, com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, e que já cumpriu duas penas de prisão de três anos, em Espanha, está detido nas instalações da GNR", de acordo com o comunicado, e vai ser presente esta sexta-feira ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.

"Esta ação contou com o empenhamento dos militares dos Postos Territoriais de Penamacor e de Termas de Monfortinho", refere ainda o comunicado.