GNR apreende mais de dois mil quilos de sardinha em Matosinhos

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu, em Matosinhos, 2 700 quilos de sardinha com o valor presumível de 16 200 euros."A apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização no recinto do porto de pesca de Matosinhos e zona envolvente, tendo sido detetadas duas embarcações a fazer transbordo de caixas de pescado", refere a GNR.Foram identificados dois pescadores, de 54 e 55 anos, por infração ao transbordo de pescado e excesso de captura, punidas, respetivamente, com coima de 250 a 25 000 euros, e de 600 a 37 500 euros.