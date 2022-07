GNR apreende mais de uma tonelada de haxixe em Cabanas de Tavira

A GNR apreendeu 1023 quilogramas de haxixe e deteve dois homens, com 36 e 39 anos, durante a madrugada deste sábado, em Cabanas de Tavira, através da Unidade de Controlo Costeiro.

Durante uma missão de vigilância, controlo e patrulhamento da costa e mar territorial, foi detetada uma embarcação que apresentava movimentos suspeitos na navegação.





"No seguimento da monitorização, foi detetada uma embarcação pneumática auxiliar que carregou nove fardos de haxixe dessa embarcação de recreio, pretendendo descarregar o produto estupefaciente junto à margem, já no interior da Ria Formosa", adianta a GNR em comunicado.A GNR apreendeu no total 31 fardos de haxixe na embarcação, que pretendia descarregar a droga na margem da Ria Formosa.

Os detidos vão ser presentes a Tribunal e a droga será remetida à Polícia Judiciária para diligências de investigação.