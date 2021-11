GNR apreende mais de uma tonelada e meia de cápsulas de papoila em Moura

A GNR apreendeu mais de uma tonelada e meia de cápsulas de papoila e material ligado ao tráfico de droga no concelho alentejano de Moura, no distrito de Beja, foi hoje divulgado.

Na sequência de uma investigação, militares da GNR realizaram, na quarta-feira, uma busca a uma casa, onde foram encontrados sacos que continham um total de 1.540 quilos de cápsulas de papoila, os quais foram apreendidos, explica a força de segurança, em comunicado.

Os militares também apreenderam vários materiais ligados ao tráfico de droga, refere a GNR, indicando que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Moura e vai remeter as cápsulas de papoila para o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária para análise.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Moura da GNR, Nelson Pestana, explicou que a ação foi efetuada após uma denúncia do proprietário da casa, a qual tinha alugado a cidadãos estrangeiros.

Após a saída dos cidadãos, o proprietário deslocou-se à casa e deparou-se com os sacos que continham as cápsulas de papoila, contou, informando que a investigação ainda decorre.

A GNR está a realizar diligências para identificar quem estava na casa e ainda desconhece qual seria o destino das cápsulas de papoila, que já estão secas, adiantou.

A ação foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Moura e contou com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico de Beja e do Posto Territorial de Moura.