GNR apreende oito lanchas em armazém em Vila Nova de Cerveira

A GNR apreendeu, em Vila Nova de Cerveira, oito lanchas de alta velocidade que deverão estar relacionadas com o tráfico de droga. As ‘voadoras’ (EAV) estavam escondidas num armazém. Uma delas encontrava-se "totalmente operacional para navegar" e sete "em fase avançada de construção". Havia ainda seis moldes de embarcações.

"No seguimento de uma denúncia por movimentações suspeitas no interior de um armazém, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, tendo constatado que três homens se encontravam no seu interior. Ao se aperceberem da presença dos militares, os suspeitos bloquearam a porta de entrada e esconderam-se nas referidas instalações", descreve a GNR.

"Foi possível apurar que se tratava de um armazém adaptado para a construção e reparação de EAV, de forma dissimulada. Este tipo de embarcações são normalmente usadas para o transporte de produto estupefaciente por via marítima", assume a GNR.

Os três homens, entre os 40 e os 46 anos, foram identificados e as lanchas apreendidas. A situação foi comunicado à PJ.

O fabrico de narcolanchas não é proibido em Portugal, ao contrário de Espanha, o que fez as redes mudarem as suas instalações para o nosso País