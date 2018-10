Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende ouro e diamantes no Porto

Trinta arguidos por fraude fiscal e branqueamento.

Por Ana Isabel Fonseca | 06:00

Uma operação da Unidade de Ação Fiscal da GNR do Porto e da Autoridade Tributária culminou com a apreensão de 1500 peças de ouro, 17 diamantes e ainda 140 mil euros em dinheiro.



O valor global da apreensão quase atinge os 330 mil euros. A investigação durava há já vários meses e está relacionada com o comércio de metais preciosos, desde a sua venda até à recetação. Em causa estão suspeitas de crimes de fraude fiscal e também branqueamento de capitais.



O processo tem já 30 arguidos, entre os quais oito empresas. Entre as peças de ouro apreendidas estão pulseiras, brincos, relógios e libras.



As autoridades apreenderam ainda duas armas, 16 munições, 35 telemóveis, 36 computadores, balanças e outro material utilizado em ourivesarias.