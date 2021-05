GNR apreende pescado avaliado em 1,2 milhões de euros em Ílhavo

Aunidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu mais de 205 toneladas de pescado congelado, no valor estimado de 1,2 milhões de euros, ontem, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo.



No decorrer da fiscalização, os militares detetaram uma descarga de pescado, de diversas espécies, não autorizada, uma vez que deveria estar selado nos porões do navio. O capitão, com 69 anos, foi identificado juntamente com mais 13 homens. Os militares apreenderam ainda material diverso. Os factos foram submetidos para o Tribunal Judicial de Ílhavo.

