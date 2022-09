O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta sexta-feira que apreendeu, esta quinta-feira, quatro armas de fogo, no âmbito de um processo de violência doméstica no concelho de Armamar.

"O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Armamar, ontem [quinta-feira], dia 15 de setembro, apreendeu quatro armas de fogo no âmbito de um processo por violência doméstica", afirma.

Segundo um comunicado de imprensa da Guarda, a apreensão das quatro armas ocorreu no concelho de Armamar, na zona norte do distrito de Viseu, "no âmbito de uma investigação por violência doméstica".

Neste sentido, explicam, os militares da GNR "apuraram que o suspeito, um homem de 36 anos, exercia violência psicológica sobre a vítima, uma mulher de 29 anos, com a qual mantinha uma relação análoga à dos cônjuges".

"No decurso das diligências de investigação foram apreendidas quatro armas de fogo de forma cautelar", acrescenta.

O suspeito foi ainda constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lamego, também no distrito de Viseu.