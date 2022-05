GNR apreende quatro armas de fogo e munições em Belmonte

A GNR apreendeu quatro armas de fogo e 490 munições de diferentes calibres, no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho do Belmonte, distrito de Castelo Branco, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Através de um comunicado enviado à agência Lusa, O Comando Territorial de Castelo Branco explicou que a apreensão foi realizada, na segunda-feira, por militares do Posto Territorial de Belmonte.

"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia, de forma reiterada, violência física, verbal e psicológica, bem como ameaças, contra a vítima, sua ex-companheira de 46 anos, com recurso a uma arma de fogo", lê-se na nota.

Segundo a informação, durante as diligências policiais "foram realizadas cinco buscas, uma domiciliária, três em veículos e uma em estabelecimento, que culminaram com a apreensão de quatro espingardas caçadeiras, uma carabina e 490 munições de diferentes calibres".

O suspeito, de 51 anos, foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial da Covilhã.