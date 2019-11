GNR apreende tonelada e meia de cobre furtado

Uma tonelada e meia de cobre foi apreendida pela GNR num acampamento localizado próximo do terminal rodoviário da cidade de Albufeira. Dois homens, de 26 e 69 anos, foram identificados por suspeita de furto e recetação de metais não preciosos.Segundo revela o Comando Territorial de Faro da GNR, a operação foi desenvolvida pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Albufeira, na passada segunda-feira, por existir a suspeita de que ia ser realizada uma queima a céu aberto naquele acampamento.O objetivo dos dois suspeitos seria queimar os fios para, desta forma, retirar o plástico que isola o cobre, ficando assim "o metal utilizável para outros fins", explica GNR.Para já, a origem do referido metal ainda se encontra por determinar, mas as autoridades garantem ter "fortes suspeitas de furto e/ou recetação dos fios de cobre", devido à grande quantidade apreendida.A GNR já comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Albufeira, prosseguindo agora com as investigações para tentar apurar a origem do metal.Esta não é a primeira vez que os militares desenvolvem operações do género naquele local. Ao longo dos últimos anos, a GNR já concretizou outras apreensões de grandes quantidades de cobre, alegadamente proveniente de furtos.Em algumas situações, os militares da GNR intervieram depois de ter sido detetada a existência de fogueiras junto às barracas, as quais acabaram por levantar suspeitas.