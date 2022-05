GNR apreende uma tonelada de sardinhas em Portimão por captura a mais

Cerca de uma tonelada de sardinhas foi apreendida pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, em Portimão, por excesso de captura por parte de uma embarcação de pesca.A fiscalização ocorreu quando o pescado estava a ser descarregado. "Detetámos que um dos barcos tinha capturado 1000 quilos além do limite diário da embarcação", explicou ao CM David Toste, comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão.A sardinha foi vendida em lota e o valor ficou à ordem do processo de contraordenação. Foram ainda apreendidos 120 quilos de sardinha, que não foi possível determinar a origem, que foram doados ao Zoo de Lagos.