GNR apreende vários tipos de armas de fogo após denúncia de violência doméstica em Felgueiras

A GNR apreendeu uma caçadeira, uma pistola, duas armas de ar comprimido e um coldre no decurso de uma busca domiciliária, em Felgueiras, no distrito do Porto, no âmbito de uma denúncia de violência doméstica, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a Guarda explicou que após uma denúncia relacionada com um crime de violência doméstica, os militares "foram ao local, onde a vítima, uma mulher de 25 anos, foi alvo de coação psicológica por parte do companheiro, um homem com 33 anos".

No âmbito da busca domiciliária operada na segunda-feira foi apreendida uma caçadeira de calibre 12, uma pistola de calibre 6,35mm, duas armas de ar comprimido, 64 munições e um coldre, descreve a nota de imprensa.

Ainda segundo a GNR, os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Felgueiras