GNR apreendeu cerca de duas mil doses de droga em Sines

A GNR apreendeu ontem cerca de duas mil doses de droga e deteve um homem de 40 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, em Sines.

Segundo fonte da GNR, "no âmbito de uma operação de prevenção da criminalidade, os militares da GNR surpreenderam um suspeito numa zona florestal, quando este esperava por mais pessoas para realizar a transação do produto estupefaciente".

Esta detenção ocorreu perto do lugar do Casoto, uma zona florestal no interior do concelho de Sines, bastante conotada com o tráfico de droga.

As autoridades aprenderam 1847 doses de heroína, 78 doses de cocaína e 75 euros em numerário.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, foi esta segunda-feira presente para primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém e dos Postos Territoriais de Sines e de Santiago do Cacém.