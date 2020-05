GNR apreendeu dois motociclos e identificou condutores em operação de fiscalização para prevenir corridas ilegais na Ponte Vasco da Gama

A GNR identificou duas pessoas e apreendeu dois motociclos durante uma operação de fiscalização para prevenir a realização de corridas ilegais na Ponte Vasco da Gama, informou hoje o Comando Territorial de Setúbal.

Segundo um comunicado da GNR, os condutores dos dois motociclos, de 33 e 36 anos, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal do Montijo.

Na operação de fiscalização para prevenir as corridas na Ponte Vasco da Gama, a GNR instaurou ainda aos dois condutores um total de dez autos de contraordenação por diversas infrações às regras do Código da Estrada, designadamente por transformação das características dos motociclos, velocidade excessiva para as condições da via e iluminação incorreta, entre outras.

No comunicado, a GNR refere ainda que estas ações de fiscalização se inserem numa estratégia para "prevenir e reprimir" as corridas ilegais, que "não só põem em causa o direito de circulação dos cidadãos, como atentam contra a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública".

Na operação de fiscalização na Ponte Vasco da Gama, além do Departamento de Trânsito e da Investigação Criminal da GNR de Setúbal, participaram também elementos do Destacamento Territorial da GNR do Montijo.