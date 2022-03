GNR apreendeu mais de 25 toneladas de espadarte em Viana do Castelo

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu 25.752 quilogramas de espadarte, no porto de pesca de Viana do Castelo, por excesso de captura, informou esta segunda-feira aquela força de segurança, em comunicado.

Contactada pela Lusa, fonte do Destacamento de Controlo Costeiro (DCC) de Matosinhos explicou que, pelo facto do pescado se encontrar "congelado, eviscerado e descabeçado, a apreensão foi substituída pelo pagamento, pelo proprietário da embarcação, de uma caução de 450 mil euros, valor estimado de mercado".

A mesma fonte adiantou que a substituição da apreensão pelo depósito do valor do pescado, pelo proprietário da embarcação visou impedir que o produto se estragasse.

No decurso da operação foram identificados dois homens de 56 e 57 anos, tendo sido elaborados três autos de contraordenação por violação dos limites de captura, podendo o valor da coima ascender aos 37.500 euros para pessoa singular, e aos 125.000 euros para pessoa coletiva.

Os autos foram remetidos para a Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

Segundo a UCC, a apreensão resultou de uma ação de fiscalização no porto de pesca de Viana do Castelo.

Os militares da Guarda Nacional Republicana "verificaram que a embarcação não cumpriu o limite de 5% legalmente fixado para a captura acessória do espadarte".

A "pesca do espadarte é devidamente regulamentada, sendo a sua captura apenas admissível a título acessório e com uma percentagem limite do total de capturas a bordo".