GNR apreendeu mais de uma tonelada de pescado em Ílhavo

Responsável do armazém e o proprietário da embarcação, que procedeu à captura, foram identificados pelas autoridades.

17:07

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu mais de uma tonelada de pescado num armazém situado na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, informou esta quarta-feira fonte policial.



Segundo um comunicado da GNR, a apreensão decorreu na passada terça-feira, no âmbito de uma operação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura e desembarque de pescado, provenientes da pesca por arte de cerco.



"Os militares verificaram que existiam diversas caixas com sardinha e biqueirão misturado, tendo apreendido todo o pescado, em virtude de a captura da sardinha estar interdita", refere a GNR.



No total, foram apreendidos 311 quilos de sardinha e 725 quilos de biqueirão, com o valor presumível de 5.200 euros.



O responsável do armazém e o proprietário da embarcação, que procedeu à captura, foram identificados pelas autoridades.